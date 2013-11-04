المؤتمر الوطني العام الليبي يواصل عقد جلساته غدًا وبعد غد

قال توفيق الشهيبي عضو المؤتمر الوطني العام الليبي ” البرلمان ” عن دائرة طبرق : ” إن المؤتمر سيواصل جلساته يومي غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء ، وذلك لاستكمال مناقشة بقية البنود العشرة التي طالبت بها مجموعة الـ 94 .

يشار إلي أن المؤتمر نافش في جلستي اليوم ثلاثة بنود من المطالب العشرة التي طلبت إدراجها على جدول الأعمال مجموعة الـ 94 ، وتم إقرارها ، حيث قرر المؤتمر الوطني العام في جلسته المسائية اليوم إلغاء التفويض بالصلاحيات لرئيس المؤتمر على أن تشكل لجنة لتحديد أي صلاحيات قد تمنح له في الحالات الطارئة أو لأي لجنة يختارها المؤتمر .

وكان المؤتمر قد قرر في جلسته الصباحية هذا اليوم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في صرف الـ 900 مليون دينار وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية أخرى في عملية اختطاف رئيس الوزراء .

أ ش أ