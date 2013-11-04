«التعليم»: 1339 حالة إصابة بالغدة النكافية منذ بداية ظهور المرض

أعلنت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، الأحد، عن وصول حالات الإصابة بين صفوف تلاميذ المدارس بالغدة النكافية إلى 1339 إصابة حتى الآن، وذلك بعد اكتشاف 15 حالة جديدة.

ففي محافظة الجيزة، رصدت غرفة العمليات ظهور حالتين بمدرسة محمد فريد الابتدائية التابعة لإدارة جنوب، وحالة واحدة بمدرسة محمود عزمي الابتدائية العجوزة، وحالة واحدة بمدرسة منشأة البكاري الابتدائية التابعة لإدارة كرداسة.

وظهرت بإدارة كوم أمبو بمحافظة أسوان 10 حالات منها 3 حالات بمدرسة الخور بحري الابتدائية، و7 حالات بمدرسة الخور بحرىي الإعدادية، كما ظهرت 3 حالات بمدارس محافظة الأقصر بمدرسة الشهيد محمود حسن الابتدائية.

وقالت الوزارة إنه تم تحويل التلاميذ الى المستشفي، ومنحهم إجــازة مرضية لمدة 15 يوما، مع التنسيق مع إدارة الطب الوقائي لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب المدارس والمدارس المحيطة بهم.

وأعلنت مديريات الصحة في المحافظات حالة الطوارئ القصوى لمواجهة ظهور الحالات الجديدة، في بني سويف والشرقية، وأسوان، والقليوبية، ودمياط، والفيوم، والأقصر، عقب ظهور حالات للغدة النكافية بالمدارس التابعة لها.

وقالت الدكتورة سميرة إبراهيم، مديرة الطب الوقائى بمديرية الصحة ببني سويف، إن «هناك منشورا رسميا من وزارتى الصحة والتربية والتعليم، بضرورة إبلاغ الصحة عن ظهور أي أعراض للمرض».

وأوضح المستشار مجدى البتيتي، محافظ بني سويف، أن «3 حالات إصابة جديدة بالمرض ظهرت بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث عزل الطلاب الـ3 في منازلهم، ومنحهم إجازة 15 يوما حتى يتماثلوا للشفاء».

وقرر الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، تشكيل فرق طبية لعمل مسح شامل على جميع مدارس الشرقية، وتوقيع الكشف الطبي على جميع الطلبة، لبيان الحالة الطبية لكل طالب مع رفع تقرير يومي من مديرية الصحة إلى المحافظة.