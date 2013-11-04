سيارة مزودة بخزان وقود خلفي تسير بسرعة 300 كم

تمكنت دوريات فريق الإسناد من ضبط 174 مركبة ودراجة نارية خلال أسبوع منها 28 في يوم واحد، بعد تعدد البلاغات ضدها، كما ضبطت سيارة عليها تعديلات تزيد سرعتها على 300 كم في الساعة، وبداخلها خزان وقود قد يؤدي إلى كارثة في حال انفجاره أو تعرض المركبة لأي صدم من الخلف، وذلك بعد أن حاول السائق الهرب، وتبين أن السيارة منتهية الترخيص.

وقال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن المركبات والدراجات المضبوطة كان يقودها سائقوها بصورة خطرة على الطرق العامة وتم ضبطها في مناطق الورقاء وشارع الظلام وشارع الخوانيج والمدينة الجامعية والمزهر، وضمن التي تم حجزها مركبات من دون أرقام، وأخرى مزودة لغرض التسابق، كما تم ضبط سباق دراجات بأربع إطارات يقودها أحداث في الطرق العامة.

وأضاف اللواء الزفين أنه بسبب الاستعراضات في المنطقة الرملية الداخلية وقع حادث تدهور مركبة وأصيب في الحادث شخصان، إصاباتهما بين متوسطة وبسيطة، مؤكداً أن الهدف من دوريات إسناد وقف نزف دماء الشباب المستهترين من هواة الاستعراض على الطرقات والحفاظ على حياة مستخدمي الطرق.

قيادة متهورة

ولفت إلى أن دوريات فـريق الإسناد ضبطت، أول من أمس، في الواحدة صباحاً إحدى المركبات في منطقة الورقاء على شارع العـوير، عندما كانت تسير على الطريق العام بتهور وبصورة خطــرة وسرعة زائدة تعرض حياة سائقها ومن برفقته وحياة مستخدمي الطرق العامة للخطر بسبب التزويد الذي قام صاحبها بإضافته.

ونوه اللواء الزفين إلى أن دوريات فريق الإسناد رصدت المركبة المنطلقة بسرعة عالية تزيد على 260 كم في الساعة، وبصورة خطرة أدت إلى ضغط على وسادة الأمان التي أمام السائق فانفتحت بوجهه، وعند إيقاف المركبة والتوضيح لسائقها خطورة قيادته للمركبة بتلك الطريقة على الطرق العامة أفاد بأنه لا يستخدمها في الطرق العامة.

وأكد اللواء الزفين أنه بعد فحص المركبة تبين وجود تعديلات (تزويدات) تزيد سرعتها بصورة خطرة قد تزيد على 300 كم/س، وكذلك تعديلات داخل المركبة والمحرك، كما تم العثور على خــزان وقود داخل المركبة موصل حتى المحرك الشيء الذي سيؤدي لانفجار المركبة لو تعرضت لصدم من الخلف حتى لو بسيط.

سباق دراجات

من ناحية أخرى أكد اللواء الزفين أنه تم إيقاف سباق دراجات رابتر أربع إطارات، في الطرق العامة، يقودها أحداث غير مدركين لخطورة فعلهم حيث تم ضبط دراجتين تحمل كل منهما شابين أعمارهما لا تتجاوز 16 عاماً، وذلك بعد أن رصدتهما دوريات فريق الإسناد أثناء سيرهما على الطرق العامة في الساعة 10:00 من مساء يوم الخميس الماضي في منطقتي الخوانيج والطــي على شارع يطلق عليه مرتادو المنطقـة اسم «شارع الـظــلام».

وأفاد الزفين أن الدراجتين سارا إلى جانب بعضهما ثم انطلقتا بأقصى سرعة، وبعد انتهاء التسابق صعدتا على الرصيف ودخلتا الاتجاه المعاكس واستمرا بقيادة الدراجتين حتى دخلا منطقة رملية بعيدة، وعندما نزل السائقان والراكبان من فوق الدراجتين تدخلت دوريتان من دوريات فريق الإسناد وتولتا ضبط الدراجتين بسرعة حتى لا يتمكن سائقاها من الصعود والانطلاق للهروب.