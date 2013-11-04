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وفاة أوزبكية قفزت من الطابق 23

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وفاة أوزبكية قفزت من الطابق 23 وفاة أوزبكية قفزت من الطابق 23

لقيت فتاة أوزبكية الجنسية حتفها مساء ليلة أمس بعد أن قفزت من شرفة شقتها بالطابق 23 في أحد الأبراج السكنية بإمارة الشارقة، لتسقط جثة هامدة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة مساء أمس من شخص يحمل الجنسية الاوزبكية يفيد خلاله بإقدام زوجته- 23 عاما وتحمل نفس جنسيته- بالقفز من شرفة شقته السكنية بالطابق 23 لأحد الأبراج السكنية في إمارة الشارقة.

 وعلى ضوء البلاغ توجهت الدوريات الامنية وفرق الاسعاف والانقاذ وبقية الجهات الامنية المختصة الى موقع الحادث للمعاينة واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة ومن ثم نقل الجثة إلى المختبر الجنائي بشرطة الشارقة بأمر من وكيل النيابة لعرضها على الطبيب الشرعي والتأكد ما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية وانتظار تقريره النهائي لمتابعة إجراءات التحقيق.

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