محافظ الشرقية فى زيارة مفاجأة لقرية هرية رزنة مسقط رأس "أحمد عرابى"

قرر الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، مجازاة رئيس الوحدة المحلية ببنى عامر بخصم يومين من راتبه بسب الإهمال الشديد وتراكم أكوام القمامة الموجودة بمدخل القرية وعدم رفعها، بالإضافة إلى مجازاة رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ببنى عامر بخصم يومين من راتبه للتغاضى عن أعمال بناء حديثة على الأرض الزراعية.

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ اليوم بزيارة مفاجئة لقرية هرية رزنة- مسقط رأس الزعيم "أحمد عرابى"- وأصدر تعليمات مشددة لرئيس الوحدة المحلية بنظافة تمثال الزعيم وغسله من الأتربة، وتطوير ميدانه الواقع بمدخل القرية ولو على نفقة المحافظة والاهتمام برفع كفاءة إنارة الميدان.

وأعطى المحافظ تعليمات لرئيس الوحدة بالتنبيه على أصحاب المحلات التجارية بضرورة المساهمة فى حل مشكلة القمامة ووضع صناديق أمام محلاتهم، وأيضا فرض غرامة مالية قدرها 1000 جنيه للمحلات التى تشغل الرصيف لأن الأرصفة مخصصة للمارة.



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