تورينو يوقف قطار روما بعد 10 انتصارات متتالية

أوقف تورينو قطار انتصارات روما المنطلق في الدوري الإيطالي والذي وصل للرقم 10 حين تعادل معه 1-1 يوم الأحد.

روما حقق الفوز في عشر مباريات متتالية، ليتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، قبل أن يضيف نقطة وحيدة لهذا الرصيد بعد زيارة ملعب تورينو ضمن الجولة 11.

وغاب فرانشيسكو توتي ملك روما عن المباراة بسبب الإصابة، بينما اهتزت شباك مورجان دي سانتيس حارس روما للمرة الأولى منذ الجولة الثالثة أمام بارما، وللمرة الثانية فقط طوال الموسم.

وافتتح كيفن ستروتمان التسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 28 عندما تابع عرضية متقنة من اليساندرو فلورينزي.

وتعادل اليسيو تشيرشي عندما تابع عرضية ريكاردو ميجيوروني الذي تفوق على المدافع المغربي مهدي بن عطية في الدقيقة 63.

وكافح الذئاب عقب الهدف لمحاولة تسجيل هدف الانتصار الـ11 على التوالي دون جدوى.

التعادل صب في مصلحة نابولي ويوفنتوس مطاردا روما، إذ يتصدر روما الكالتشيو بـ31 نقطة، ويلاحقه الفريقان بـ28 نقطة.

رغم ذلك احتفظ روما لنفسه بأفضل انطلاقة في تاريخ الدوري الإيطالي.