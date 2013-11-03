حصرياً: "سيدتي نت" تكشف أسراراً من حياة زوج كارول سماحة

تزوّجت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى مالك جريدة "اليوم السابع" ورئيس مجلس إدارة قنوات "النهار" المصرية.

هذا هو الخبر الذي تداولته كل الصحف والمواقع الإلكترونية ومن خلال "سيدتي نت" نكشف عن العريس الكثير من التفاصيل التي لا يعرفها أحد عنه.

فكارول لم تكون أولى زيجات وليد، إذ أشارت مصادر مقرّبة جداً من الدكتور وليد أنّه سبق وتزوج قبل 13 عاماً من مهندسة ديكور تدعى هبة، وهي بعيدة تماماً عن الوسط الفني، وأنجب منها ابنته الوحيدة أمينة التي تبلغ من العمر 12 عاماً، وتم الانفصال بينهما وتزوجت مطلقته حالياً، ليقع الدكتور وليد منذ خمس سنوات في حب الراقصة والفنانة دينا، وكان هناك مشروع للزواج بينهما، لكن عملها كراقصة ووضعه كرجل أعمال حال دون إتمام هذه الزيجة، حيث تدخلت بعض الشخصيات التي يهمها مستقبله وبعد سنوات تعرّف دكتور وليد على كارول أثناء اتفاقه معها على إحياء حفل لأحد المنتجعات البحرية التي يملكها، حيث أنه يملك أكثر من منتجع في مناطق عديدة، وأثناء هذا الاتفاق ولدت علاقة حب بينهما لم يفشلها اختلاف الديانة، وانتهى الحب بالزواج المدني.