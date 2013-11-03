أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حصرياً: "سيدتي نت" تكشف أسراراً من حياة زوج كارول سماحة

Google+ Print
حصرياً: "سيدتي نت" تكشف أسراراً من حياة زوج كارول سماحة حصرياً: "سيدتي نت" تكشف أسراراً من حياة زوج كارول سماحة

تزوّجت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى مالك جريدة "اليوم السابع" ورئيس مجلس إدارة قنوات "النهار" المصرية.
هذا هو الخبر الذي تداولته كل الصحف والمواقع الإلكترونية ومن خلال "سيدتي نت" نكشف عن العريس الكثير من التفاصيل التي لا يعرفها أحد عنه.
فكارول لم تكون أولى زيجات وليد، إذ أشارت مصادر مقرّبة جداً من الدكتور وليد أنّه سبق وتزوج قبل 13 عاماً من مهندسة ديكور تدعى هبة، وهي بعيدة تماماً عن الوسط الفني، وأنجب منها ابنته الوحيدة أمينة التي تبلغ من العمر 12 عاماً، وتم الانفصال بينهما وتزوجت مطلقته حالياً، ليقع الدكتور وليد منذ خمس سنوات في حب الراقصة والفنانة دينا، وكان هناك مشروع للزواج بينهما، لكن عملها كراقصة ووضعه كرجل أعمال حال دون إتمام هذه الزيجة، حيث تدخلت بعض الشخصيات التي يهمها مستقبله وبعد سنوات تعرّف دكتور وليد على كارول أثناء اتفاقه معها على إحياء حفل لأحد المنتجعات البحرية التي يملكها، حيث أنه يملك أكثر من منتجع في مناطق عديدة، وأثناء هذا الاتفاق ولدت علاقة حب بينهما لم يفشلها اختلاف الديانة، وانتهى الحب بالزواج المدني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي