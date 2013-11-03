قررت الحكومة الليبية زيادة مرتبات العاملين بأجهزتها الإدارية المختلفة بنسبة 20 بالمائة من قيمة المرتب الإجمالي وزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67 بالمائة ، وتسري الزيادة على موظفي الدولة وكذلك العاملين بالقطاع النفطي اعتباراً من مطلع شهر يناير القادم 2014 .
> وأشار القرار إلى أن الزيادة تشمل جميع موظفي الدولة بما فيهم الموظفين العاملين في المرافق والأجهزة الليبية في الخارج ، ويقدر عدد موظفي الدولة الليبية بمليون موظف تقريبا .
> يشار إلى أن مرتبات الموظفين التابعين لأجهزة الدولة الليبية تتراوح ما بين 700 إلى 1800 دينار شهريا، وكانت الحكومة حددت أقل مرتب للمتقاعدين كمعاش أساسي بـ450 دينار كحد أدنى.
ليبيا ترفع رواتب العاملين بأجهزتها بنسبة 20% وللعاملين بالقطاع النفطي 67%
قررت الحكومة الليبية زيادة مرتبات العاملين بأجهزتها الإدارية المختلفة بنسبة 20 بالمائة من قيمة المرتب الإجمالي وزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67 بالمائة ، وتسري الزيادة على موظفي الدولة وكذلك العاملين بالقطاع النفطي اعتباراً من مطلع شهر يناير القادم 2014 .