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ليبيا ترفع رواتب العاملين بأجهزتها بنسبة 20% وللعاملين بالقطاع النفطي 67%

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ليبيا ترفع رواتب العاملين بأجهزتها بنسبة 20% وللعاملين بالقطاع النفطي 67% ليبيا ترفع رواتب العاملين بأجهزتها بنسبة 20% وللعاملين بالقطاع النفطي 67%

ليبيا

قررت الليبية زيادة مرتبات العاملين بأجهزتها الإدارية المختلفة بنسبة 20 بالمائة من قيمة المرتب الإجمالي وزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67 بالمائة ، وتسري الزيادة على موظفي الدولة وكذلك العاملين بالقطاع النفطي اعتباراً من مطلع شهر يناير القادم 2014 .
> وأشار القرار إلى أن الزيادة تشمل جميع موظفي الدولة بما فيهم الموظفين العاملين في المرافق والأجهزة الليبية في الخارج ، ويقدر عدد موظفي الدولة الليبية بمليون موظف تقريبا .
> يشار إلى أن مرتبات الموظفين التابعين لأجهزة الدولة الليبية تتراوح ما بين 700 إلى 1800 دينار شهريا، وكانت الحكومة حددت أقل مرتب للمتقاعدين كمعاش أساسي بـ450 دينار كحد أدنى.

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