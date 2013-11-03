ليبيا ترفع رواتب العاملين بأجهزتها بنسبة 20% وللعاملين بالقطاع النفطي 67%

قررت الحكومة الليبية زيادة مرتبات العاملين بأجهزتها الإدارية المختلفة بنسبة 20 بالمائة من قيمة المرتب الإجمالي وزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67 بالمائة ، وتسري الزيادة على موظفي الدولة وكذلك العاملين بالقطاع النفطي اعتباراً من مطلع شهر يناير القادم 2014 .

> وأشار القرار إلى أن الزيادة تشمل جميع موظفي الدولة بما فيهم الموظفين العاملين في المرافق والأجهزة الليبية في الخارج ، ويقدر عدد موظفي الدولة الليبية بمليون موظف تقريبا .

> يشار إلى أن مرتبات الموظفين التابعين لأجهزة الدولة الليبية تتراوح ما بين 700 إلى 1800 دينار شهريا، وكانت الحكومة حددت أقل مرتب للمتقاعدين كمعاش أساسي بـ450 دينار كحد أدنى.