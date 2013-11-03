حفل تأبين للزميلة يسرا حسن بمكتبة مصر بالإسماعيلية

أقامت جريدة القناة بالإسماعيلية وعدد من زملاء وأصدقاء الراحلة يسرا حسن، عضو نقابة الصحفيين، والتى وافتها المنية الخميس 24 أكتوبر، حفلاً لتأبينها بمكتبة مصر العامة بالشيخ زايد,

وشارك فى حفل التأبين زملاء الراحلة من جريدة القناة المحلية والتى كانت تعمل بها رئيسًا لقسم ديوان المظالم والمختص بشكاوى القراء وحل مشاكلهم بحضور أسرة الراحلة وزوجها الزميل سمير الحسن مدير مكتب جريدة الأسبوع بالإسماعيلية وبنات الراحلة بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين، ووفد من أعضاء نقابة الصحفيين وعدد من تلاميذ الراحلة يسرا حسن.

وتناول الحضور عددًا من الكلمات حول دور الراحلة ومشوارها الصحفى والإنسانى مع البسطاء لأكثر من 25 عامًا على التوالى منذ تخرجها فى كلية الآداب جامعة الزقازيق قسم صحافة وإعلام وعلى رأس المتحدثين محمد أبو سنة رئيس تحرير جريدة القناة وفوزى عبد الحليم مدير تحرير الجريدة ومحسن أبو زيد وسامى جمعة نائبا رئيس التحرير والدكتورة ماجدة عطا مدير عام مكتبة مصر ونائب رئيس تحرير القناة وجمع كبير من زملاء وأصدقاء الراحلة يسرا حسن.