بلطجية يستولون على مساحة من مزرعة مدرسة تجريبية بالإسماعيلية

تقدم عدد من القائمين على إدارة مزرعة مدرسة الزراعة التجريبية نظام الـ5 سنوات بالإسماعيلية، بمذكرة إلى محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة التربية والتعليم، يتضررون فيها من قيام عدد من البلطجية بالاستيلاء على مساحات من المزرعة والكائنة بالكيلو 11 طريق الصالحية ومساحتها 65 فدانًا مخصصة لتدريب الطلبة وذلك تحت تهديد السلاح.

وقالوا فى المذكرة إن أحد المعتدين ويدعى "رضا.ع.م" استولى على ثلاثة أفدنة والمزروعات الموجودة بهذه المساحة وتم تحرير المحضر رقم 2594 بقسم مركز الإسماعيلية وآخر يدعى "جابر.ع.م" استولى على مساحة 2 فدان وتم تحرير المحضر رقم 2595 مركز الإسماعيلية وآخر يدعى "عبد الغنى.ع" ومقيم بالكيلو 9 تعدى على مساحة 20 فدانًا من أرض المزرعة ويقوم حاليًا بعرضها للبيع وتم تحرير المحضر رقم 1864 لسنة 2013 وإبلاغ جميع الجهات المسئولة بوقائع التعدى وإبلاغ التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بمذكرة حملت رقم 4120 بتاريخ 1/9 /2013، وسبق ان تعدت الوحدة المحلية لقرية الفردان مركز الإسماعيلية على مساحة 10 أفدنة أيضًا من المزرعة وتحرر وقتها المحضر رقم 6896 لسنة 2010 كما قام رئيس الوحدة المحلية لقرية الفدان بالتعدى على مساحة 100 متر وتم البناء عليها ومساحة أخرى قيمتها 100 متر أيضًا تم التعدى عليها لصالح أحد المواطنين ويدعى "على.ع.س".

وقالوا فى نهاية المذكرة إنهم يخشون من تزايد التعديات على أرض المزرعة مطالبين بإزالة هذه التعديات وتسليم المزرعة للمدرسة.

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