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محافظ الفيوم يشهد الإحتفال برأس السنة الهجرية

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محافظ الفيوم يشهد الإحتفال برأس السنة الهجرية محافظ الفيوم يشهد الإحتفال برأس السنة الهجرية

شهد الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مساء اليوم الإحتفال برأس السنه الهجرية الجديدة والذي تنظمه مديرية الأوقاف،بالتعاون مع المحافظة بمسجد فاطمة الياس عقب صلاة العشاء بحضور اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم ، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد وفضيلة الشيخ رمضان مراد مدير عام الأوقاف بالفيوم وعبد الدايم عمار رئيس مركز ومدينة الفيوم ورجال الدين الإسلامي بالأزهر الشريف والأوقاف والأجهزة التنفيذية ولفيف من الحضور من ابناء محافظة الفيوم.

وبدأ الإحتفال بتلاوة للقرآن الكريم ثم تواشيح دينية تلاها خطبة عن المناسبة العظيمة والسيرة العطرة لسيد الخلق سيدنا محمد (ص) والدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفه ودروس الهجرة المستفادة.

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