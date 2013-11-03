رابطة الصحفيين بكفرالشيخ تقاطع المحافظ وإحتفالات العيد القومي لتجاهله لهم

قررت رابطة الصحفيين بكفرالشيخ المشهره من مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة والتي ينتسب إليها صحفيو ومراسلو الصحف القوميه والحزبيه والمواقع الإخباريه المعتمده من المجلس الأعلي للصحافه برئاسة عمرو سعده رئيس الرابطه عدم ذكر إسم المحافظ في أي خبر وعدم حضور إحتفالات العيد القومي للمحافظه أو تغطيتها أو أي إجتماعات أو جولات للمحافظ.

وذلك لتعمد المحافظ تجاهلهم أكثر من مره والسماح لغير الصحفيين حضور الإجتماعات المخصصه للصحفيين ومن بينهم باعة جائلين وسائقي توكتوك وأشخاص من ذوي السمعه السيئه وذلك رغم لفت نظره لذلك أكثر من مره .

واعترض أعضاء الرابطه على هذه التصرفات بمذكره رسمية لمكتب المحافظ إلا أنه قرأ المذكرة أمام مدعى الصحافة الحاضرين للإجتماع وقال بصوت عال:”لا أحد يملي علي أيا كانت صفته من يحضر إجتماع الصحفيين ومن لايحضر”.

وقررت رابطة الصحفيين بكفرالشيخ إخطار رئيس الوزراء ووزير الإداره المحليه والمجلس الأعلي للصحافه ونقابة الصحفيين بماحدث إضافة لما سبق .