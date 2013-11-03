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وجدي غنيم: محاكمة مرسي «كيدية».. و«أبو جهل وفرعون» أفضل ممن يحاكموه

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وجدي غنيم: محاكمة مرسي «كيدية».. و«أبو جهل وفرعون» أفضل ممن يحاكموه وجدي غنيم: محاكمة مرسي «كيدية».. و«أبو جهل وفرعون» أفضل ممن يحاكموه

وصف الداعية وجدي غنيم، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بـ«الكيدية والمزورة»، مستنكرًا اتهامه بقتل المتظاهرين عند قصر الاتحادية.

وأضاف «غنيم»، في له بعنوان «تعليقى على مهزلة محاكمة الرئيس الشرعي مرسي»، مساء الأحد، أن من يحاكمون مرسي يعتبر فرعون، وأبو جهل أشرف منهم، حسب وصفه.

وأوضح «غنيم» أن النظام الحالي قتل آلاف من الشهداء في المنصة ورابعة العدوية والحرس الجمهوري، مستنكرًا إدخاله ضمن القضية، واتهامه أيضًا بالقتل.

وأشار «غنيم» إلى أنه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حكم عليه بالسجن لمدة 5 سهوات بتهمة غسيل الأموال، وأن نظام مبارك مارس الظلم ضده قبل تركه في 2001.

ونوّه إلى أن النيابة والقضاء سلطتان تابعتان للمجلس العسكري والسلطة الحالية، وأنهم يمارسون العنف والاعتقال ضد أنصار مرسي.

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