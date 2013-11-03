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دار الإفتاء: الثلاثاء غرة العام الهجري الجديد 1435

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دار الإفتاء: الثلاثاء غرة العام الهجري الجديد 1435 دار الإفتاء: الثلاثاء غرة العام الهجري الجديد 1435

أعلنت دار الإفتاء، مساء الأحد، أن الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، يوافق غرة العام الهجري الجديد 1435.

وأصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيانًا، ذكر فيه أن «دار الإفتاء استطلعت هلال شهر المحرم لعام 1435 هجرية من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتأكد لديها عدم ثبوت رؤية شهر المحرم لعام 1435هجرية، وبذلك يكون، الإثنين، هو المتمم لشهر ذي الحجة لعام 1434 هجرية والثلاثاء أول أيام العام الهجري الجديد».

وأوضح مفتى الجمهورية، أن «رؤية هلال شهر المحرم من خلال لجان دار الإفتاء المصرية وافقت الحسابات الفلكية التي أكدت أن الثلاثاء هو أول أيام العام الجديد».

وتقدم المفتى بالتهنئة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقيادات الوطن والعام الاسلامي بهذه المناسبة.

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