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حازم إمام: أي لاعب عالمي سيقدم أسوأ أداء له في الجونة

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حازم إمام: أي لاعب عالمي سيقدم أسوأ أداء له في الجونة حازم إمام: أي لاعب عالمي سيقدم أسوأ أداء له في الجونة

تحدث حازم إمام لاعب الزمالك وصاحب هدف من الثنائية التي نصرت فريقه في الوصول لكأس عن المباراة، التي رأها جيدة من حيث النتيجة سيئة فيما يخص الأداء.

الزمالك فاز على طلائع الجيش بهدفين لهدف في الجونة، وسجل الثنائية حازم إمام وأحمد جعفر.

وقال إمام عقب المباراة لـFilGoal.com: "الحمد لله على التأهل، وسنواصل السعي نحو الكأس لإسعاد الجماهير".

ثم استدرك اللاعب الصاعد من صفوف الناشئين في الزمالك "لكني أقر بأن الأداء كان سيئا ولم يرض الجميع".

وتابع "لكن عليكم أن تدركوا أن الملعب سيء للغاية، أي لاعب عالمي سيقدم أسوأ عرض له لو كان مطلوبا منه خوض مباراة على أرض الجونة".

وأوضح "التيار الهوائي أحيانا معك، ثم فجأة ضدك، الأرض غير مستوية، حالة عامة من السوء غير عادية".

وتمنى إمام إقامة المباراة النهائية في ملعب آخر، والتي سيخوضها الزمالك ضد وادي دجلة بعدما تأهل الأخير على حساب الإسماعيلي.

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