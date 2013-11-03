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وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة الجديدة ستؤدى لزيادة دخل الدولة

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وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة الجديدة ستؤدى لزيادة دخل الدولة وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة الجديدة ستؤدى لزيادة دخل الدولة

أكد مصباح قطب مستشار وزير المالية، أن النخبة الاقتصادية المصرية تبحث منذ 8 سنوات ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن ضريبة القيمة المضافة الجديدة ستؤدى لزيادة حصيلة الدولة الضريبية.

وأضاف قطب خلال حوار عبر شاشة "سى بى سى"، أن وزارة المالية عجلت باستضافة وفد صندوق النقد الدولى لمساعدتها فى ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أن أكدت أنها لن تقاطع صندوق النقد الدولى ولكن يجب مؤاخذة من أساء إلينا.

وتابع: "لم ندرس مع بعثة صندوق النقد مسألة القرض، لأننا لم نعد فى حاجة إلى شهادة ثقة من أى جهة خارجية، كما كان يدعى البعض، وإذا كنا نحتاج إلى شهادة ثقة للاقتصاد المصرى فلنصنعها بأنفسنا".

وأكد "قطب" على الوزارة تدرس رفع حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصناعية والتجارية، منتقدًا بشدة مساهمات المهنيين المصريين فى الحصيلة الضريبية قائًلا: "إجمالى مساهمة المهنيين المصريين فى الحصيلة الضريبية (مخجل)".

وأوضح مستشار وزير المالية، أنه لا يمكن فى مجتمع به أدنى حد من العدالة، يهدف لتوزيع الأعباء فقط، وإنما لابد أن يكون هناك استثمار لعوائد الضرائب لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

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مصر 365

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