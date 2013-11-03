من هي الأكثر إثارة بين نجمات هوليوود القدامى؟

بدأ العصر الذهبي في هوليوود في بداية الأربعينات، حيث بزغ نجم العديد من النجمات اللواتي اعتبرن الأكثر جمالاً عبر العصور، مثل Marilyn Monroe و"Grace Kelly" وغيرهما.

فجمال نجمات هوليوود القدامى لا يزال حديث الإعلام حتى وقتنا الحالي، مثلما حدث في وقت قريب، عندما عرض الملف الجمالي لنجمة الإغراء Monroe في المزاد العلني؛ فتلك النجمات لم يؤثرن في السينما فقط، بل في الموضة وعالم التجميل والجمال أيضاً.

وبرغم التطور اليوم إلاّ أنّ أشهر دور الأزياء في العالم وخبراء التجميل والشعر ينظرون دوماً إلى الخلف، خصوصاً إلى حقبة العصر الذهبي في هوليوود، لاستيحاء إبداعاتهم، لكن بنظرتهم الحديثة.

وقد تميّزت كلّ نجمة من النجمات القدامى عن غيرها بميزة، إذ عرفت Elizabeth Taylor ـ على سبيل المثال ـ بقطة هوليوود، أما Marilyn Monroe فحملت لقب نجمة الإغراء، وحصلت Grace Kelly على لقب الأميرة، بسبب جمالها وزواجها من أمير موناكو؛ والقائمة تطول. لكن ماذا لو أنّهنّ ما يزلن على قيد الحياة، فمن التي ستكون برأيكم النجمة الأكثر إثارة وجاذبية؟