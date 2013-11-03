محافظ الشرقية يأمر بنظافة تمثال الزعيم أحمد عرابي

قام الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية اليوم بزيارة مفاجئه لقرية هرية “رزنه “, مسقط رأس الزعيم أحمد عرابي , وأصدر تعليمات مشددة لرئيس الوحدة المحلية بنظافة تمثال الزعيم وغسله من الأتربة وتطوير ميدانه الواقع بمدخل القرية ولو على نفقة المحافظة والإهتمام برفع كفاءة إنارة الميدان .

كما أصدر المحافظ تعليمات لرئيس الوحدة بالتنبيه على أصحاب المحلات التجارية بضرورة المساهمة في حل مشكلة القمامة ووضع صناديق أمام محلاتهم , و فرض غرامة مالية قدرها 1000 جنية على المحلات التي تشغل الرصيف إذ أن الأرصفة مخصصة للمارة .