أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ الشرقية يأمر بنظافة تمثال الزعيم أحمد عرابي

Google+ Print
محافظ الشرقية يأمر بنظافة تمثال الزعيم أحمد عرابي محافظ الشرقية يأمر بنظافة تمثال الزعيم أحمد عرابي

 

قام الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية اليوم بزيارة مفاجئه لقرية هرية “رزنه “, مسقط رأس الزعيم أحمد عرابي , وأصدر تعليمات مشددة لرئيس الوحدة المحلية بنظافة تمثال الزعيم وغسله من الأتربة وتطوير ميدانه الواقع بمدخل القرية ولو على نفقة المحافظة والإهتمام برفع كفاءة إنارة الميدان .

كما أصدر المحافظ تعليمات لرئيس الوحدة بالتنبيه على أصحاب المحلات التجارية بضرورة المساهمة في حل مشكلة القمامة ووضع صناديق أمام محلاتهم , و فرض غرامة مالية قدرها 1000 جنية على المحلات التي تشغل الرصيف إذ أن الأرصفة مخصصة للمارة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا