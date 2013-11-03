عمرو هاشم ربيع: أتوقع سقوط ضحايا عقب محاكمة المعزول غدا

توقع الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وقوع ضحايا غدا من رجال الأمن وأنصار الجماعة المحظورة، عقب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأوضح ربيع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أنصار المحظورة سيحاولون إفشال المحاكمة، ولكن على جهات التأمين المختصة بتأمين المحاكمة مواجهة كافة الخروقات دون وقوع قتلى، حتى لا يحققوا لأنصار المحظورة أهدافهم من تصدير صورة للعالم الغربى بأن الأمن يواجههم بالنيران.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المحظورة تحاول التذكير بموقفها الذى بدأت تتراجع عنه حاليا، وذلك بالتضحية بعدد من أعضائها، لافتا أن ذلك سيعطى قوة للتنظيم داخل مصر الذى أصبح فى حالة موت تام.

وأكد أن أعضاء المحظورة إذا تجاوزوا خطوطهم الحمراء غدا، من احترام تأمين المحاكمة فلابد من التعامل معهم بمنتهى الحزم.