أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمرو هاشم ربيع: أتوقع سقوط ضحايا عقب محاكمة المعزول غدا

Google+ Print
عمرو هاشم ربيع: أتوقع سقوط ضحايا عقب محاكمة المعزول غدا عمرو هاشم ربيع: أتوقع سقوط ضحايا عقب محاكمة المعزول غدا

توقع الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وقوع ضحايا غدا من رجال الأمن وأنصار الجماعة المحظورة، عقب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأوضح ربيع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أنصار المحظورة سيحاولون إفشال المحاكمة، ولكن على جهات التأمين المختصة بتأمين المحاكمة مواجهة كافة الخروقات دون وقوع قتلى، حتى لا يحققوا لأنصار المحظورة أهدافهم من تصدير صورة للعالم الغربى بأن الأمن يواجههم بالنيران.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المحظورة تحاول التذكير بموقفها الذى بدأت تتراجع عنه حاليا، وذلك بالتضحية بعدد من أعضائها، لافتا أن ذلك سيعطى قوة للتنظيم داخل الذى أصبح فى حالة موت تام.

وأكد أن أعضاء المحظورة إذا تجاوزوا خطوطهم الحمراء غدا، من احترام تأمين المحاكمة فلابد من التعامل معهم بمنتهى الحزم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط