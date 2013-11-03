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بالصور.. رئيس جامعة عين شمس يسلم "التابلت المصرى" للطلاب المتفوقين

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نظمت جامعة عين شمس حفل تكريم للطلاب المتفوقين بالكليات المختلفة، وتسليم أجهزة "التابلت المصرى" لهم، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب بالجامعة، بمشاركة الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات ومستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات.

وقام الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، بتسلم الطلاب المتفوقين "التابلت المصرى" تقديرا لهم على تفوقهم الدراسى.

ويبلغ عدد الطلاب المتفوقين 1363 طالباً، ويأتى الحفل فى إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة العملية التعليمية وإصلاح منظومة التعليم، وبناءً على بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للجامعات والخاص بتوفير حاسب لوحى محلى الصنع وتوزيعه مجاناً على الطلاب المتفوقين بالجامعات الحكومية.

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