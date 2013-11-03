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بالفيديو .. دجلة إلى نهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه

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بالفيديو .. دجلة إلى نهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه بالفيديو .. دجلة إلى نهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه

تأهل وادي دجلة إلى نهائي كأس لأول مرة في تاريخه بالفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي يوم الأحد.

وتمكن فريق هاني رمزي من استدراج الإسماعيلي لضربات الجزاء ليطيح به خارج البطولة بنفس الطريقة التي أطاح بها بإنبي.

وفشلت محاولات الإسماعيلي لهز شباك وادي دجلة الذي ظهر متماسكا بل وشكل خطورة على فترات خلال المباراة إلا أن محاولاته باءت بالفشل هي الأخرى.

وفي ضربات الجزاء تمكن حارس وادي دجلة هيثم محمد من تكرار سيناريو إنبي في مباراة دور الثمانية بعد أن قاد فريقه للعبور مجددا.

وسجل جميع لاعبي وادي دجلة الذين انبروا لضربات الجزاء الثمانية فيما أهدر محمود عبد العزيز الضربة الأخيرة والتي تصدى لها هيثم محمد لتنتهي المباراة بفوز وادي دجلة وتأهله لملاقاة الزمالك يوم 9 نوفمبر المقبل في نهائي الكأس.

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فيديو اليوم السابع

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