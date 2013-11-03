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اتحاد الكرة يرفض عرضا لاستخدام السحر أمام غانا

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اتحاد الكرة يرفض عرضا لاستخدام السحر أمام غانا اتحاد الكرة يرفض عرضا لاستخدام السحر أمام غانا

رفض اتحاد الكرة عرضا من أحد الأشخاص لاستخدام السحر الأسود أمام منتخب غانا لصالح .

هذا ما صرح به المتحدث باسم اتحاد الكرة عزمي مجاهد اليوم الأحد.

عزمي مجاهد قال: "تلقيت اتصالات من شخص يدعي قدرته على تسخير السحر لأغراض طيبة".

وتابع "أعلم أنه تردد كثيرا أن غانا استخدمت السحر ضدنا، لكني لن أقبل أبدا اللجوء لمثل تلك الأسلحة".

وأضاف مجاهد "الرجل قال لنا إن سحره سيكون في المدرجات ونستطيع الفوز بستة أهداف نظيفة، لكننا رفضنا عرضه".

وكان منتخب مصر قد خسر بستة أهداف مقابل هدف في ذهاب مرحلة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

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