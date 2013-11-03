ننشر أسماء المتهمين الـ 14 في محاكمة مرسي

تنطلق غداً الإثنين محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 14 متهماً بينهم عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، حيث يواجهون تسع تهم بينها التحريض على قتل وإصابة معارضين للرئيس المعزول أمام قصر الاتحادية الرئاسي، شرق القاهرة، في 5 ديسمبر 2012.

> ونشرت وكالة أنباء الأناضول أسماء المتهمين الـ14 إلى جانب مرسي هم:

1 ـ محمد محمد إبراهيم البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة.

> 2 ـ عصام الدين محمد حسين العريان، نائب رئيس الحرية والعدالة.

> 3 ـ وجدي عبد الحميد محمد غنيم، داعية محسوب على جماعة الإخوان.

> 4 ـ أسعد محمد أحمد الشيخة، مساعد رئيس ديوان الجمهورية المعزول.

> 5 ـ أحمد محمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول.

> 6 ـ أيمن عبد الروؤف على أحمد، الشهير بـ”أيمن هدهد”، مستشار الرئيس المعزول للشؤون الأمنية.

> 7 ـ علاء حمزة علي السيد، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية (دلتا النيل).

> 8 ـ رضا محمد الصاوي محمد، مهندس بترول.

> 9 ـ لملوم مكاوي جمعة عفيفي حاصل على دبلوم تجارة.

> 10 ـ عبد الحكم إسماعيل عبد الرحمن، مدرّس

> 11 ـ هاني سيد توفيق سيد، عامل.

> 12 ـ أحمد مصطفى حسين عبد المغير، مخرج.

> 13 ـ عبد الرحمن عز الدين هاني، ناشط سياسي ومراسل لقناة مصر 25 المحسوبة على الإخوان.

> 14 ـ جمال صابر محمد مصطفى، قيادي في حركة “حازمون”.