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تنسيق بين "الإسكندرية" والمصانع الحربية فى توريد الآلات والمعدات

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تنسيق بين "الإسكندرية" والمصانع الحربية فى توريد الآلات والمعدات تنسيق بين "الإسكندرية" والمصانع الحربية فى توريد الآلات والمعدات

استقبل اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية بعد ظهر اليوم الأحد، اللواء على أبو الحسن رئيس مجلس إدارة مصنع 999 الحربي، حيث تهدف الزيارة إلى تسجيل مطالب المحافظة من المعدات والآلات وأدوات النظافة، وما تحتاجه التربية والتعليم ومصانع السماد.

وتنتج شركة الإنتاج الحربى 160 منتجًا لتلبية مطالب المحافظات، وتم عرض ما يمكن من احتياجات محافظة الإسكندرية من صناديق قمامة وعربات نقل الخبز وعربات كبس القمامة واحتياجات التربية والتعليم من معامل ومكاتب وورش.

وفى السياق نفسه أشار المحافظ إلى أن احتياجات الإسكندرية تنصب فى الأساس على مجالى النظافة والصرف الصحي، حيث أوضح احتياج المحافظة إلى حوالى 40 موتوسيكلاً لجمع القمامة، بالإضافة إلى 16 "لودر"، و16 "قلاب" وغيره من الأعمدة الديكورية والكشافات مطالبًا بعرض قائمة بأسعار تلك المنتجات فى لقاء أخر يتم فيه أيضًا عرض المواصفات المطلوبة من قبل المحافظة.

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مصر 365