إدانة حقوقية للإعتداء على مراسل قناة ” MBC مصر ” بالمنيا

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لواقعة تعذيب مراسل قناة mbc مصر اسلام فتحي من قبل ضباط و أفراد قسم شرطة المنيا في انتهاك صارخ للحق في سلامة الجسد

وفى اتصال هاتفي مع المراسل أكد انه كان يقوم بإعداد تقرير تليفزيوني عن أحد المنازل المنهارة بشارع المحطة بجوار ميدان بالاس.

ووقعت مشادة كلامية بينه واحد الضباط بعد أن منعه من معاينة المنزل رغم إظهار هويتة الإعلامية كمراسل للقناة الأمر الذي جعل الضابط يتعدى عليه بدفعه علي سيارة البوكس مما أدي لقيام القوة المتواجدة بالتعدي علي المراسل بالضرب المبرح وأكد أسلم فتحي أنه تعرض للضرب والتعذيب لمدة أكثر من 10ساعات من السابعة مساء الخميس وحتي ظهر الجمعة حيث قاموا بربطه وتعليقة من قدمه ويده وضربه بالشوم علي رأسه وكل مناطق جسدة وأكد انه توجه إلى النيابه العامه لتحرير محضر بتلك الواقعة

وطالبت المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب المواطن اسلام فتحي وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، على أن جريمة التعذيب تنتهك أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية وهي حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مشدداً على ضرورة مواجهة هذه الجريمة بشتى السبل لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الجريمة في دولة قامت فيها ثورتين لتحقيق الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان.

> وأضاف أبوسعدة أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة لتحسين العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين واحترام حقوق الإنسان فانه يجب على السيد اللواء وزير الداخلية التحقيق الفوري في هذة الواقعة لتأكيد سياسة الوزارة في أدانه كافه أشكال التعذيب ومنع حدوثه داخل أقسام الشرطة