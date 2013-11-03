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محافظ سوهاج يشهد انطلاق مسابقة “فوتو ماراثون” الدولية للتصوير الفوتوغرافي‎

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محافظ سوهاج يشهد انطلاق مسابقة “فوتو ماراثون” الدولية للتصوير الفوتوغرافي‎ محافظ سوهاج يشهد انطلاق مسابقة “فوتو ماراثون” الدولية للتصوير الفوتوغرافي‎

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بنادي الأطباء بسوهاج بحضور ا.د / محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج  و أ .د / أحمد فوزي نقيب الأطباء بالمحافظة والدكتور سامح حلمي منسق عام ” فوتوماروثون سوهاج ” فاعلية مسابقة فوتوماراثون الدولية بسوهاج للتصوير الفوتوغرافي.

وأقيمت الفاعلية ضمن مسابقة ماراثون الصورة الدولي بمصر والمقامة في ست محافظات علي مستوي الجمهورية في نفس التوقيت إذ بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتي السابعة مساءا في محافظات ” القاهرة والإسكندرية والمنصورة والمنيا، أسيوط ، سوهاج” لمدة عشر ساعات متتالية .

وأكد اللواء عتيق علي ضرورة الإهتمام بالإيجابيات داخل المحافظة ولا يكون التركيز علي السلبيات فقط وأهمية إبراز معالم سوهاج السياحية والأثرية ” الاسلامية والمسيحية والفرعونية ” وجمال النيل في سوهاج وما تتمتع به المحافظة من مقومات وبنية سياحية واستثمارية قوية حتى يتعرف الآخرون من السائحين والمستثمرين وحتى الشخص العادي علي محافظة من أجمل أهدأ محافظات لما يتمتع أهلها بالكرم والتمسك بالأخلاق والعادات والتقاليد الفاضلة .

وعلي هامش المسابقة الدولية افتتح المحافظ مسابقة “ميريت” للتصوير الفوتوغرافي بسوهاج في دورتها الأولي بإلتقاطه صورة لمنظر الغروب علي نيل سوهاج ، إذ سيتم إلتقاط مجموعة من الصور من قبل المتسابقين يتم عرضها بمعرض قصر الثقافة بسوهاج في احتفالية يقوم فيها المحافظ بتوزيع الجوائز علي الفائزين والاستفادة من هذه الصور لنشرها علي المواقع الالكترونية المختلفة والإعلام حتى يتعرف العالم علي محافظة سوهاج .

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