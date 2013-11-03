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الشرطة السعودية تلقى القبض على امرأة كويتية لقيادتها السيارة

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الشرطة السعودية تلقى القبض على امرأة كويتية لقيادتها السيارة الشرطة السعودية تلقى القبض على امرأة كويتية لقيادتها السيارة

ذكرت صحيفة كويتية اليوم الأحد، أن امرأة كويتية اعتقلت فى لمحاولتها نقل والدها إلى المستشفى فى سيارة تقودها وذلك بعد أسبوع من احتجاج نساء سعوديات على حظر تفرضه المملكة على قيادة النساء للسيارات.

وأوضحت صحيفة "كويت تايمز" الناطقة بالإنجليزية أن المرأة كانت تقود السيارة فى منطقة بعد الحدود مباشرة وكان والدها بجوارها حين أوقفتها الشرطة، ويعبر الكويتيون والسعوديون الحدود بانتظام وعادة ما تكون المجتمعات التى تعيش على طول الحدود خليطًا من السكان من البلدين.

وقالت الصحيفة نقلاً عن الشرطة إن المرأة التى قالت إن والدها المصاب بالسكرى لا يمكنه القيادة وكان بحاجة لنقله للمستشفى للعلاج، محتجزة انتظارًا للتحقيق معها، ولم تشر الصحيفة إلى أن المرأة كانت تحتج على الحظر السعودى على قيادة النساء للسيارات.

وحولت الشرطة السعودية فى بلدة الخفجى الحدودية مكالمات بشأن الواقعة إلى شرطة المرور المحلية التى لم يتسن الوصول لها للتعليق.

وقال مسئولون فى وزارة الداخلية الكويتية إنه لا يمكنهم التعليق على وقائع تحدث خارج الكويت.

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مصر 365

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