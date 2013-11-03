RIHANA ممثلة رسمية لـ VIVA GALM وتساعد مرضى الإيدز

أخيراً تم الإعلان عن اختيار المغنية الشهيرة ريهانا لتكون المتحدث الرسمي باسم شركة مستحضرات التجميل العملاقة VIVA GLAM المعروفة بمبادراتها الخيرية ودعمها لملف فيروس نقص المناعة (الإيدز).

وقد كان هذا العام مزدحماً بالعروض بالنسبة لريهانا، حيث أطلقت خلاله ثلاث مجموعات ماكياج بالتعاون مع MAC لمستحضرات التجميل بما في ذلك مجموعة الصيف والخريف.

وبذلك تنضم ريهانا إلى قائمة الشخصيات اللامعة المتحدثة باسم VIVA GLAM، والتي تتضمن رو باول، المتحدث الأصلي، وكريستينا أغيليريا، وديتا فون تيسا، وفيرجي، الليدي غاغا، ونيكي ميناج.

وبهذا الاختيار ستكرس ريهانا نفسها لخدمة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة، حيث يذهب ريع VIVA GLAM لخدمة ملف الإيدز عبر العالم. وستتسلم مهامها كممثلة رسمية في شهر يناير 2014، وقد توجهت المغنية الشهيرة إلى مسقط رأسها في باربادوس بانتظار استلام مهامها.

والجدير بالذكر أن 100% من عائدات بيع أحمر الشفاه لشركة MAC والتي تعتبر VIVA GLAM جزء منها تعود لمرضى الايدز حول العالم. كما أن مجموع عائدات صندوق الايدز قد بلغ حتى تاريخه 300 مليون دولار.