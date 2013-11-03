إجراءات أمنية مكثفة بالغربية أثناء محاكمة مرسى

قررت مديرية أمن الغربية رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أنحاء المحافظة ونشر دوريات راكبة وثابتة على الطرق بالتنسيق مع القوات المسلحة قبل وأثناء وبعد محاكمة مرسى حيث قامت دوريات وأطواف أمنية بالمرور على الطرق السريعة تصاحبها قوات خاصة مدعمة بالمدرعات من ضباط المباحث، بالإضافة لأفراد من القوات المسلحة.

كانت المنطقة الشمالية العسكرية قد شهدت اجتماعا مطولا بحضور مديري الأمن بالدلتا لبحث سبل تأمين الطرق والمنشآت الحكومية والحيوية والكنائس والأديرة خلال الفترة القادمة بالتنسيق بين القوات المسلحة والشرطة حتى يشعر المواطنون بالأمان والطمأنينة.

من جانبه أكد اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية فى تصريحات خاصة "اليوم السابع" أنه لا تهاون مع أى شخص يحاول ترويع المواطنين وسيتم التعامل بكل قوة وحسم أثناء وبعد المحاكمة وحذر "عثمان" من محاولة أحداث أى نوع من أنواع العنف والشغب من جانب الجماعة المحظورة.

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