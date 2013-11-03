وكيل الأزهر يفتتح معهد طهطا النموذجى بسوهاج بتكلفة 3.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، معهد الشيخ محمود عنبر النموذجى الإعدادى الثانوى على مساحة 2600 متر مربع بتكلفة ثلاثة ملايين جنيه ونصف، ليكون من أكبر المعاهد فى مركز طهطا.

حضر الافتتاح اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، والشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومؤمن متولى إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والشيخ محمد ذكى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد حسين حمادى رئيس الإدارة المركزية للأزهر بسوهاج، وحسام محمدين رئيس مدينة طهطا، حمادة فرغلى أمين حزب التجمع بسوهاج والأنبا أشعيا مطران طهطا وجهينة والشيخ محمد أحمد حسانين مندوب إدارة طهطا والشيخ أحمد الشراط مندوب شئون القرآن الكريم بالأزهر.

وقام وكيل الأزهر بتفقد الفصول والاطمئنان على سير العملية التعليمية به وعلى مستوى الطلاب وشاهد، كيفية قيام المدرسين، بالشرح والإيضاح للطلاب.

ومن جانبه أكد شومان وأنه منذ توليه وكالة الأزهر وهو يسعى بكل جد واجتهاد من أجل تطوير التعليم الأزهرى، حيث تم تشكيل لجنة منذ اليوم الأول لتوليه، مكونة من كبار الخبراء فى كل فروع للتعليم الأزهرى تجاوز عددهم الأربعين خبيرا، ووهم يعكفون ليلا ونهارا على إعادة النظر فى كل ما يدرس بالتعليم ما قبل الجامعى بالأزهر، وحذف الحشو الموجود بالمقررات الدراسية، والتكرار وما لا يتناسب مع العصر الحالى وأيضا ً تقليل عدد المواد التى يدرسها طلاب الأزهر دون الاقتراب مما يدرس الآن، وأن اللجنة توصلت إلى ضرورة دمج عدد من المواد المتفرعة من بعضها البعض لتقليل عدد المواد والقضاء على الحاجز النفسى الموجود فى طلاب الأزهر.

وأوضح وكيل الأزهر على أنه جارى تحسين الحالة التعليمية بالمعاهد الأزهرية من خلال التركيز على جانب التدريب بكل أنواعه المالى والإدارى والفنى، وليس على الفنى فقط، حيث إن هناك خللا فى الإدارة القائمة على المعاهد، ولديهم صلاحيات لا يستخدمونها.

يذكر أن عدد المعاهد الأزهرية بسوهاج بلغ عدد 643 معهدا منها 141 معهدا ثانويا و188 معهدا إعداديا و282 معهدا ابتدائيا و14 معهدا للقراءات و7 رياض أطفال، ومن بين تلك المعاهد معهدان نموذجيان هما مجمع الإمام على بن أبى طالب، ومجمع الإمام مالك النموذجى بجرجا، وبلغ عدد الطلاب الذين يدرسون بالأزهر 178956 طالبا وطالبة وعدد أعضاء هيئة التدريس بأزهر سوهاج 10958 عضوا، وعدد الموجهين 487 موجها بمختلف التخصصات وهناك 57 معهدا ابتدائيا وإعداديا وثانويا مدرجين ضمن خطة مركز الجودة، حصل منها معهد فتيات شطورة بمركز طهطا على شهادة الجودة فى التعليم عن عام 2012 ومعهد فتيات سفلاق ثانوى عام 2013 ومعهد فتيات الإمام على بن أبى طالب النموذجى ابتدائى عام 2013.