أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الجزائر تمارس رسميا حق الشفعة على شركة ميشلان الفرنسية

Google+ Print
الجزائر تمارس رسميا حق الشفعة على شركة ميشلان الفرنسية الجزائر تمارس رسميا حق الشفعة على شركة ميشلان الفرنسية

أعلن عمارة بن يونس الوزير الجزائرى للتنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عن ممارسة حكومة بلاده لحق الشفعة على وحدة صناعة الإطارات المطاطية التابعة لشركة ميشلان الفرنسية، وتقع الشركة فى العاصمة الجزائر ويعمل بها 600 موظف.

وكشف عمارة بن يونس، فى تصريحات بالبرلمان الجزائرى على هامش مناقشات خاصة بقانون موازنة 2014، أن قررت ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه فى قانون المالية التكميلى للعام 2009، مشيرا إلى أن القرار نابع من رغبة الحكومة الجزائرية الاحتفاظ بنشاط الشركة فى إطار رغبتها تشجيع صناعة محلية للسيارات.

وحاولت مجموعة "سيفتال" الخاصة شراء الوحدة التى تقع على مساحة 15 هكتار فى قلب العاصمة الجزائر، ولكن الحكومة عارضت العملية.

وقال بن يونس، إن الوزير الأول الجزائرى عبد المالك سلال، كلفه ووزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الشركة مع الاحتفاظ بنشاطها الأصلى.

وقال وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار الجزائرى، يوم 27 أكتوبر الماضى إن حكومة بلاده مستعدة، لاستعادة أصول شركة ميشلان العاملة فى مجال صناعة إطارات السيارات بالجزائر، مهما كان الثمن الذى سيطلبه المالك الفرنسى للشركة.

واعترضت الحكومة الجزائرية فى سبتمبر الماضى على قرار تنازل الفرنسيين عن شركة "ميشلان" لصالح مجموعة "سفيتال" المملوكة لرجل الأعمال الجزائرى يسعد ربراب الذى أعلن شراء الوحدة المحلية التابعة لشركة ميشلان، بدون إعلان قيمة الصفقة، ما يفتح الباب أمام مزايدات بخصوص السعر الذى سيدفع من الحكومة الجزائرية لممارسة حق الشفعة المنصوص عليه فى قانون الموازنة التكميلى للعام 2009".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة