تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح وشقيقته لجلسة 6 يناير للحكم

تم تأجيل الحكم في قضية محاكمة علاء عبدالفتاح وشقيقته لجلسة 6 يناير المقبل، كانت قد انعقدت محكمة جنايات الجيزه برئاسة المستشار “محمد جاد عبدالباسط” ثانى جلسات محاكمة علاء عبدالفتاح وشقيقته و10 آخرين بينهم 6هاربين بتهمة اشعال النيران بمقر الحمله الانتخابيه للفريق أحمد شفيق ، المرشح الرئاسى السابق بالدقى.

جدير بالذكر أن النيابة وجهت إليهم اتهام بصيغة «إنهم فى يوم ٢٨ مايو ٢٠١٢ اشتركوا مع مجهولين بدائرة قسم الدقى فى التجمهر وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال واستعمال القسوة والعنف، وأشعلوا النيران عمدا فى مقر الحملة الخاص بالمرشح الرئاسى السابق، الفريق أحمد شفيق، والتهمت النيران جميع محتويات المقر».