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معتز عبدالفتاح معلقًا على الفيديو المسرب لمرسي: أنت تمسكت بالكرسي مقابل الدم

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معتز عبدالفتاح معلقًا على الفيديو المسرب لمرسي: أنت تمسكت بالكرسي مقابل الدم معتز عبدالفتاح معلقًا على الفيديو المسرب لمرسي: أنت تمسكت بالكرسي مقابل الدم

قال الدكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية ” إن مرسي قال إن إسرائيل هي المستفيد مما يحدث بمصر الآن، موجهاً لمرسي كلمة “أنت تمسكت بالكرسي مقابل الدم ” ، معلقاً على تسريب مرسي الصوتي في جريد ة الوطن التي إنفردت بإذاعته .

وقال عبد الفتاح عبر برنامجه بإختصار على فضائية المحور فيما يخص تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد الصياغة لنهائية للدستور قائلا “حلوا المشاكل التي تحتاج إلى حل والموجودة بالدستور وليس أن نعيد تعريف الهوية المصري وما شابه ذلك ” .

وحول لقاء الرئيس عدلي منصور ورئيس الخارجية الأمريكي جيم كيري ، قال إن الغرب يرى أن أخطر من أن تترك في يد المصريين وحدهم، موضحاً أن الغرب قلق ويريد لعب دور ما في اللعبة السياسية المصرية .

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