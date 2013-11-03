مصدرأمني: الداخلية جاهزة لتأمين محاكمة الرئيس المعزول بأكاديمية الشرطة غداً

أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية استعداد الوزارة الكامل لتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان المتهمين فى قضية أحداث الإتحادية التى وقعت فى 12 ديسمبر الماضى، والتى ستعقد وفقاً لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة غداً.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأحد – أن خطة التأمين الجديدة سيشترك بها نحو 50 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من مقر احتجازه الجبرى إلى مقر الأكاديمية، والتى ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طره إلى الأكاديمية والعكس؛ حيث سيتم نقلهم بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، فضلاً عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة.

وأشار المصدر إلى أن الخطة الأمنية تضمنت أيضاً نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية الى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى.

> ومن جهة أخرى.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر مطلعة أن تقريراً أمنياً وراء قرار نقل محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان المتهمين بأحداث الإتحادية من معهد أمناء الشرطة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وأكد التقرير الأمنى رصد أجهزة المتابعة لدعوات تنظيم الإخوان إلى حشد أعضائه بمنطقة طره ومهاجمة قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحاكمة بالمولوتوف لجرها إلى الاشتباك معهم وإسقاط ضحايا؛ وذلك لاستثمار سقوط الضحايا فى الترويج عالمياً بتعرض الإخوان إلى مجزرة على أيدى قوات الشرطة.

وأوصى التقرير الأمنى بضرورة نقل مقر المحاكمة الى أكاديمية الشرطة نظراً لتوافر عناصر التأمين بها أكثر من معهد أمناء الشرطة وبعدها النسبى عن الكتلة السكنية.

أ ش أ