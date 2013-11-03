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رئيس جامعة عين شمس: التعليم له أوجه مشرقة عديدة رغم الصعوبات

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رئيس جامعة عين شمس: التعليم له أوجه مشرقة عديدة رغم الصعوبات رئيس جامعة عين شمس: التعليم له أوجه مشرقة عديدة رغم الصعوبات

قال الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، إن تسليم الطلاب المتفوقين على مستوى الجامعة "التابلت المصرى" يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للجامعات، والخاص بتوفير حاسب لوحى محلى الصنع وتوزيعه مجاناً على الطلاب المتفوقين بالجامعات الحكومية.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال فعاليات حفل تسليم الطلاب المتفوقين بالجامعة "التابلت المصرى" اليوم بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، إنه رغم الظروف الصعبة إلا أن اليوم يمثل رسالة أمل بأن هناك وجه منير يبعث لنا بالطمأنة، وهو أبناؤنا الطلاب المتفوقين على مستوى الجامعة، واستطرد "أخبارنا كلها فى صفحات الحوادث والمظاهرات، ولكن هناك علامات مشرقة تبعث لنا الأمل مرة أخرى وهم أبناؤنا الطلاب".

وأشار عيسى، إلى أن التعليم الجامعى له أوجه مشرقة عديدة رغم الزوابع المحيطة به فى هذه الأيام، واستكمل أن مشروع "التابلت المصرى" للطلاب يمثل رسالة ثلاثية الأبعاد فى تقدم الصناعة ودعم وزارة الاتصالات وإفادة الطلاب بالجامعات.

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مصر 365