أسقفية الشباب تعلن أسماء الأوائل فى مهرجان الكرازة المرقسية

تنظم أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس مساء اليوم احتفالا بمناسبة ختام مهرجان الكرازة المرقسية , والذي أُقيم تحت شعار “تَعَالَوْا إِلَىَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِى الأَحْمَالِ وَأَنَا أُرِيحُكُمْ” (مت 28:11) ,و يقوم الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية بإعلان أسماء الأوائل.

جدير بالذكر أن مهرجان الكرازة هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تدرس لجميع المراحل” حضانة , إبتدائي , إعدادي , ثانوي , المرحلة الجامعية , والخريجيين” , في جميع أنواع النواحي الدينية والحياتية ” الكتاب المقدس , البرمجيات , الرياضة , الرسم , الموسيقى , المسرح ” .

وتقام خلال فترة الأجازة الصيفية من كل عام .ويشرف عليها أسقفية الشباب برعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية , والأنبا موسى أسقف الشباب الأقباط الأرثوذكس ووكيل معهد الرعاية , والانبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة.