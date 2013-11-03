أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أسقفية الشباب تعلن أسماء الأوائل فى مهرجان الكرازة المرقسية

Google+ Print
أسقفية الشباب تعلن أسماء الأوائل فى مهرجان الكرازة المرقسية أسقفية الشباب تعلن أسماء الأوائل فى مهرجان الكرازة المرقسية

الكنيسة

 

تنظم أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس مساء اليوم احتفالا بمناسبة ختام مهرجان الكرازة المرقسية , والذي أُقيم تحت شعار “تَعَالَوْا إِلَىَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِى الأَحْمَالِ وَأَنَا أُرِيحُكُمْ” (مت 28:11) ,و يقوم الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية بإعلان أسماء الأوائل.

جدير بالذكر أن مهرجان الكرازة هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تدرس لجميع المراحل” حضانة , إبتدائي , إعدادي , ثانوي , المرحلة الجامعية , والخريجيين” , في جميع أنواع النواحي الدينية والحياتية ” الكتاب المقدس , البرمجيات , الرياضة , الرسم , الموسيقى , المسرح ” .

وتقام خلال فترة الأجازة الصيفية من كل عام .ويشرف عليها أسقفية الشباب برعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية , والأنبا موسى أسقف الشباب الأقباط الأرثوذكس ووكيل معهد الرعاية , والانبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا