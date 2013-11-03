عاجل | إقالة حكومة الببلاوي

نشرت جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر اليوم الأحد، تصريحات لمصدر رفيع المستوى يؤكد خلالها أن مؤسسة الرئاسة تدرس إقالة حكومة "الببلاوى"، موضحا أن الحكومة متباطئة فى تحقيق "العدالة الاجتماعية"، وكمال الجنزورى وإبراهيم محلب مرشحان بقوة لتشكيل الحكومة القادمة.

كما تتناول الجريدة تفاصيل الأسبوع الأخير فى حياة المعزول قبل المحاكمة.. مرسى سأل أسرته: هل يرفع المتظاهرون صورى؟، وطلب أدوات للحلاقة، ويعانى الأرق والنوم المتقطع وطلب مهدئات للخلاص من كابوس السيسى.

شبكةعيونالإخبارية

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