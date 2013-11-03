بعد ظهور القائد الفرعونى جدكارع إسيسى ..نشطاء : القى القبض على مرسيكوسوس بموقعة يونيوس

سخر العشرات من مستخدمى، موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتويتر من تقرير لاحدى الصحف، يتناول العلاقة التى تجمع الفريق أول عبدالفتاح السيسى والقائد الفرعونى "جدكارع إسيسى"؟.

حيث علق العشرات من النشطاء،على التقرير قائلاً أحدهم أن تاريخ الفريق السيسي ممتداً إلى الجذور الفرعونية، وأن عائلته كانت تحارب الإخوان الإرهابين فى فترة حكم القائد "جدكارع إسيسى"، الذى حكم مصر فى عهد الأسرة الفرعونية الخامسة لحوالى 39 عاماً، طبقاً لبردية "تورين".

وتابع اخر ناشراً صورة، للقائد جدكارع إسيسي، وهو يلقى القبض على "مرسيكوسوس"، من جماعة "أخونخرافانيوس" ، فى معركة يونيوس.

من جانبه قال الدكتور محمد بكر، أستاذ التاريخ المصرى القديم خلال التقرير أن معلومات قليلة متوافرة عن الملك "إسيسى"، حيث اشتهر ببعض الأعمال التأمينية التى قام بها لحماية حدود البلاد،و أن الملوك فى العهد القديم كانوا يترعرعون فى كنف الحكماء، وهو ما حدث مع "إسيسى"، الذى تربى على يد الحكيم "بتاح حتب"، فنشأ كما يقول المثل الشعبى الدارج "متربى على الغالى".

اهتم الملك الفرعونى القديم بتأمين الحدود واستغلال المناجم والمحاجر، فأرسل حملة إلى بلاد النوبة وأخرى إلى وادى الحمامات وثالثة إلى جبل المغارة فى سيناء؛ حيث تُركت أربعة نقوش باسمه، وبالاطلاع على تاريخ حياة الرحالة حرخوف، الذى قام برحلات عدة إلى جنوب مصر خلال عهد الأسرة السادسة، تردد اسم الملك إسيسى؛ حيث قيل إنه عاش فى عهده أحد قادة السفن، ويدعى باوردد، الذى استطاع أن يحصل على قزم حى، فكافأه الملك وأغدق عليه بالهدايا الكثيرة.

شبكةعيونالإخبارية

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