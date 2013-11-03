بسبب خلافات عائلية .. رجل يُضرم النيران في زوجته وأبناءه ومنزله بشبرا الخيمة

تجرد أب من مشاعره الإنسانية وقام بسكب البنزين علي منزله بالطابق الرابع وأشعل النيران في أسرته بسبب خلافات زوجية مع زوجتة وفر هاربا ونتج عن الحادث البشع مصرع نجليه ( طالبين ) وإصابة زوجته ونجلته وإحتراق الشقة بالكامل ، تمت السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة .

> تلقي اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم حسن مكاوي معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي بوصول “أحمد . م . ف 14 سنه طالب وشقيقة سمير 15 سنة طالب “جثتيين هامدتيين وإصابة شقيقتهما “سمر 17 سنه طالبه ووالدتهم سلوي .ط 48سنه مصابيين بحروق شديدة” .

تم إخطار اللواء محمود يسري مدير الأمن بالواقعة ، فكلف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث والعميد اسامه عايش رئيس المباحث بسرعة كشف غموض الحادث أكدت تحريات المقدم محمد نصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وجود خلافات زوجية منذ فترة بين الزوج المتهم وزوجتة وكثرة المشاكل والمشاجرات بينهما فقرر التخلص من الزوجة للآبد .

كما أكدت تحريات النقيبين محمد سرحان وأحمد ناصف معاونا المباحث إنتظار المتهم حتي خلدت أسرتة للنوم وقبل صلاة الفجر قام بسكب جركن من البنزين علي جميع أركان الشقة وأشعل النيران فيها حتي امتدت إلي أفراد الاسرة وفرا هاربا في الحال ونتج عن الحادث مصرع المجني عليهم واحتراق الشقة بالكامل وتمكنت قوات الدفاع المدني والحريق من السيطرة علي النيران وعدم أمتدادها للطوابق الاخري وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق تحرر عن ذلك المحضر رقم 644 أداري قسم اول شبرا الخيمة.