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بالصور .. ضبط 7 من الإخوان المتهمين باقتحام مؤسسات الشرطة بالفيوم

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الفيوم

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 7 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المتهمين باقتحام وحرق المؤسسات الشرطية بالمحافظة خلال أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة يوم 14 أغسطس الماضي وتم اخطار النيابة التي تولت التحقيق.
> كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم قد تلقي اخطارا يفيد بالقبض علي كل من “محمد رجب محمود 44 سنة موظف بمجلس مدينة سنورس ومطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 4383 اداري مركز شرطة سنورس والمتهم فيها باقتحام وحرق مركز شرطة سنورس ومحمد رجب أحمد 26 سنة طالب بكلية الشريعة والقانون ومحمد شعان جاب الله 44 سنة مدرس والمطلوب ضبطهما واحضارهما في القضية رقم 4078 لسنة 2013 اداري مركز الفيوم ومحمد عويس 35 سنة عامل ومحمود رمضان ابو النيل 26 سنة واحمد اسماعيل السيد 20 سنة طالب واحمد رمضان محمد ابراهيم 26 سنة امام وخطيب بأوقاف الفيوم” ومطلوب ضبطهم واحضارهم وهم من جماعة الاخوان المسلمين.

وتحرر المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

 

 

 

 

الفيوم

الفيوم

 

الفيوم

الفيوم

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