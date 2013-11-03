النساء الأكثر إصابة بالمثانة النشطة

فى كثير من الأحيان نجد أشخاصا لديهم رغبة ملحة فى التبول بشكل متكرر زائد عن الطبيعى، وهناك عدة أسباب لذلك، منها التهابات المثانة والإصابة بمرض السكر والمثانة النشطة.

قال الدكتور محمد عبد الرسول، استشارى جراحة المسالك البولية، إن المثانة النشطة مرض شائع فى الأشخاص فوق سن الخمسين، وتكون عبارة عن نشاط زائد فى عضلة جدار المثانة تؤدى إلى الرغبة فى التبول بشكل متكرر، حيث يتبول الشخص فى النهار أكثر من 12 مرة وليلا 3 مرات، مع وجود صعوبة فى السيطرة على التبول مما يؤدى إلى تسرب لا إرادى للبول.

أضاف عبد الرسول، أن المثانة النشطة تتواجد بنسبة 20%، وتتواجد فى النساء أكثر من الرجال نتيجة لضعف عضلات المثانة، لافتا إلى أن الرجال يصابون بالبروستاتا وتتشابه أعراضها مع أعراض المثانة النشطة فيصعب اكتشافها نتيجة لتشابه الأعراض، مشيرا إلى عدم وجود أسباب واضحة حتى الآن للإصابة بالمثانة النشطة، ولكن توجد أسباب مثل تلوث المسالك البولية انسداد فى المسالك بسبب تضخم غدة البروستاتا.

> وأوضح عبد الرسول، أن أعراض المثانة النشطة تشبه أعراض التهاب المثانة، وعند إجراء التحاليل ومزرعة البول، يظهر الفرق لأن المصاب بالتهاب المثانة يوجد لديه صديد فى البول وميكروب، أما المصاب بالمثانة النشطة فلا توجد عنده هذه الأعراض.

وأشار إلى أن علاج المثانة النشطة يتم عن طريق تناول عقاقير مثبطة لانقباضات المثانة، وفى الحالات البسيطة يتم الاستجابة للعلاج ويتم الشفاء بنسبة 90%، أما فى حالات عدم الاستجابة للعلاج فيتم تركيب ديناميكية تبول فى مجرى البول والمثانة، وفى الحالات الأكثر صعوبة يتم اللجوء الجراحى لتوسيع المثانة عن طريق أخذ جزء من الأمعاء.