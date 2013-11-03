عفيفي يكشف تفاصيل العرض الكارثى الذي أتي به كيري للإخوان

قال العقيد عمر عفيفي والذى يقيم حاليا بالولايات المتحدة كتب في تدوينة علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن تفاصيل زيارة جون كيري وزير خارجية امريكا لمصر والتي توقع الجميع من هذه الزيارة انها جائت لتحل ازمة جماعة الاخوان المسلمين مع النظام الحالى الذى يحكم مصر كما ان هناك تسريبات تؤكد انه جاء لينقذ مرسى من المحاكمة ويقابل مرسى ولكن عفيفى ذكر مفاجاة كارثية لا يمكن ان يتوقعها احد وهى عرض كيرى ان يكون للاخوان وطن وستقل بحكم مستقل فى سيناء وبالتالى يتم تقسيم البلاد





وقال عفيفي فى تدوينته : اياكم والاستجابة لخطة كيري الشيطانية القادمة لكم في الطريق لإعطاء الاخوان وطن مستقل بحكم ذاتي في وسط سيناء لحل الازمة الراهنة بتقسيم مصر لقطاعات تتمتع بالحكم الذاتي.

شبكةعيونالإخبارية

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