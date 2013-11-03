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مفاجأة .. شاهد ماذا طلب المعزول من قوات تأمينه قبل محاكمته

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مفاجأة .. شاهد ماذا طلب المعزول من قوات تأمينه قبل محاكمته مفاجأة .. شاهد ماذا طلب المعزول من قوات تأمينه قبل محاكمته

أكدت مصادر خاصة أن الرئيس المعزول محمد مرسي بدأ في جمع متعلقاته الموجودة بمقر إقامته الجبرية ورفض أي مساعدة من القوات المكلفة بحراسته في ذلك الأمر، وطلب استدعاء "حلاق" لقص شعره وتهذيب "شاربه وذقنه" وهو ما تم بالفعل.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية ، أن مرسي ومنذ أمس أجرى 3 اتصالات هاتفية مع أسرته ليطمئن عليهم ويطمئنهم على نفسه وطلب منهم تجهيز ملابس له حتى يستخدمها لو تم نقله الى مقر احتجاز آخر غير الموجود فيه.

وأشار المصدر إلى أن مرسي يعاني من حالة اكتئاب ويفضل الصمت لساعات طويلة، وقد قلل من ممارسة المشي التي كان يقوم بها بالحديقة الملحقة بمكان الاستراحة ويكتفي بالجلوس داخل غرفة نومه أغلب الوقت ولكنه يحرص على مشاهدة قناة "الجزيرة" لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا.
علي الجانب الآخر يجهز أنصار مرسي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لتظاهرات حاشدة بعد غدا الاثنين حيث أكدت مصادر خاصة لـ"صدي البلد" أن الإخوان تعول علي تلك المظاهرات وأنها ستحشد لها بكل قوة.

وبدأت مظاهرات الإخوان لإعلانهم رفض محاكمة مرسي بشكل فعلي أمس الجمعة وتستمر اليوم السبت وحتى بعد غداً الاثنين خلال أولي جلسات محاكمة محمد مرسي علي أن ينقلوا تلك المظاهرات بشكل كامل أمام مقر محاكمته في معهد أمناء الشرطة بجوار سجن طره.

في السياق نفسه أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي –المتطوعة- أنها ستطلب من هيئة المحكمة يوم 4 نوفمبر الجلوس مع مرسي لمدة ساعتين قبل بدء الجلسة لمعرفة ما إذا كان سيوكل الهيئة للدفاع عنه أم أنه سيتمسك بأنه الرئيس الشرعي للبلاد ويتولي الدفاع عن نفسه.

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