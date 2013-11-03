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عاجل .. الرئاسة تفجر مفآجئات بشان محاكمة مرسى

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عاجل .. الرئاسة تفجر مفآجئات بشان محاكمة مرسى عاجل .. الرئاسة تفجر مفآجئات بشان محاكمة مرسى

أكد مصدر رئاسى رفيع المستوى، أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية سيلتقى اليوم بمقر قصر الاتحادية الرئاسى، بمصر الجديدة، جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، مضيفا أن اللقاء سيخلو تماما من التطرق للحديث عن ملف جماعة الإخوان المسلمين ومحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، موضحا أن مؤسسة الرئاسة تعتبر هذه القضايا شأنا مصريا داخليا وغير مسموح مطلقا تدخل أى طرف خارجى فيه.
وأشار المصدر فى تصريحات صحفية، إلى أنه سيتم خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، فى الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، فضلا عن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف الأزمة السورية والفلسطينية، وملف المساعدات والذى يعتبر أحد محاور العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يبدأ كيرى جولته لمنطقة الشرق الأوسط، وعدد من الدول غدا يبدأها بزيارة للقاهرة تستمر لبضع ساعات يلتقى خلالها كلا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية.

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