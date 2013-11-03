فينجر: أوزيل يراوغ أفضل من زيدان

يرى الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي أن الألماني ميسوت أوزيل صانع ألعاب المدفعجية يستطيع المراوغة داخل الملعب أفضل من الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال فينجر لقناة (تي اف 1) الفرنسية "أوزيل يمتلك جودة خاصة هو دائما يتخذ القرار الصحيح سريعا، أوزيل يستطيع المراوغة أفضل قليلا من زيدان فهم يمتلكوا نفس القدرات الفنية والتواضع".

وأضاف "الصيف الماضي حدث أول اتصال بيني وبين أوزيل وكان الأمر هادئا جدا، لقد اتخذ القرار في 24 ساعة تقريبا".

وكان أرسنال قد تفوق على ليفربول في الجولة العاشرة ليغرد وحيدا في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن أبرز ملاحقيه.