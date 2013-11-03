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انتهت .. الزمالك 2-1 طلائع الجيش

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انتهت .. الزمالك 2-1 طلائع الجيش انتهت .. الزمالك 2-1 طلائع الجيش

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس .

- في الدقيقة الثانية يستغل جعفر كرة مررها له شيكابالا برأسه من خارج منطقة الجزاء، محرزا الهدف الأول.

- في الدقيقة 40 يسدد مهاجم الجيش كرة من داخل منطقة الجزاء ترتد من عارضة الزمالك.

- في الدقيقة 45 يعزز حازم إمام تقدم الزمالك بهدف ثاني من الجانب الأيمن.

- كعادته في الفترة الأخيرة يفقد شيكابالا السيطرة على أعصابه ويدخل في مشادة مع لاعب الجيش، يحصل بسببها على إنذار.

- خروج هاني سعيد ونزول نور السيد.

- في الدقيقة 49 يسدد أيمن حفني من خارج منطقة الجزاء في الزاوية الأرضية اليمني لعبد الواحد السيد.

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فيديو اليوم السابع

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