انتهت .. الزمالك 2-1 طلائع الجيش

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

- في الدقيقة الثانية يستغل جعفر كرة مررها له شيكابالا برأسه من خارج منطقة الجزاء، محرزا الهدف الأول.

- في الدقيقة 40 يسدد مهاجم الجيش كرة من داخل منطقة الجزاء ترتد من عارضة الزمالك.

- في الدقيقة 45 يعزز حازم إمام تقدم الزمالك بهدف ثاني من الجانب الأيمن.

- كعادته في الفترة الأخيرة يفقد شيكابالا السيطرة على أعصابه ويدخل في مشادة مع لاعب الجيش، يحصل بسببها على إنذار.

- خروج هاني سعيد ونزول نور السيد.

- في الدقيقة 49 يسدد أيمن حفني من خارج منطقة الجزاء في الزاوية الأرضية اليمني لعبد الواحد السيد.

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