مفاجأة تقلب الموازين عن سفر البرادعى الى فينيا

أكد مصدر مطلع بمطار القاهرة الدولي أن اسم الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، غير موجود على قوائم ركاب رحلة الطائرة النمساوية أو مصر للطيران.





وكانت العديد من الشائعات ترددت عن وصول البرادعى اليوم قادما من فيينا التى غادر إليها منذ استقالته عقب أحداث رابعة العدوية، ومازال هناك ترقب بالمطار لوصوله رغم عدم وجود اسمه على قوائم الركاب تحسبا لعودته على متن أى رحلة ترانزيت

شبكةعيونالإخبارية

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