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تعليق الدراسة بكليات الحرم الجامعى بـ عين حلوان .. غدا

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تعليق الدراسة بكليات الحرم الجامعى بـ عين حلوان .. غدا تعليق الدراسة بكليات الحرم الجامعى بـ عين حلوان .. غدا

قررت جامعة حلوان تعليق الدراسة غدا، الاثنين، بكليات الجامعة التى تقع داخل الحرم الجامعى وهى كليات "الآداب – التربية – الصيدلة – الحقوق – التجارة – الخدمة الاجتماعية – الحاسبات والمعلومات – العلوم – الحقوق – التمريض" وكلية الهندسة بحلوان، أما باقى كليات الجامعة والتى تقع خارج الحرم الجامعى فيستمر سير الدراسة بها بشكل طبيعى.

ولم تعلن الجامعة خلال بيانها الرسمى عن سبب تعليق الدراسة، إلا أن الأمر قد يرجع لتزامن هذا التوقيت مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

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