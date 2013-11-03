مرشد الثورة الإيرانية: إسرائيل نظام «لقيط وغير شرعي»

وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، الأحد، إسرائيل، بأنها نظام «غير شرعي ولقيط»، وذلك في خطاب، قبل بضعة أيام من الذكرى 34 لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.

وبحسب موقعه الرسمي على الإنترنت، قال «خامنئي»: «على الأمريكيين أن يأخذوا في الحسبان الصهاينة في المفاوضات النووية مع إيران، لكننا قلنا منذ اليوم الأول أن النظام الصهيوني غير شرعي ولقيط».

وأضاف أنه «ليس متفائلا لكنه يدعم فريق المفاوضين الإيرانيين بشأن الملف النووي»، وتابع بقوله: «هم أبناء هذه الثورة، فإن أفضت المفاوضات إلى نتيجة الحمد لله، وإن لم تخرج بنتيجة فذلك سيعني أنه على البلاد أن تعتمد على قواها الذاتية».

وأكد: «يجب علينا ألا نضع ثقتنا في عدو يبتسم لنا، إن الأمريكيين يبتسمون لنا، ويقولون إنهم يريدون التفاوض لكنهم يقولون في الوقت نفسه إن جميع الخيارات مطروحة»، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقوم بأي شيء ضد إيران.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضو إيران ودول مجموعة «5+1»، (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين) إضافة إلى ألمانيا، الخميس والجمعة المقبلين، في جنيف لمتابعة المفاوضات التي استأنفوها في منتصف أكتوبر لإيجاد حل للأزمة النووية الإيرانية.