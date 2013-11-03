الأرض تشهد كسوفًا نادرا للشمس لم يحدث من 574 عام

يشهد سكان الأرض يوم الأحد 3 نوفمبر ظاهرة نادرة، وهي كسوف الشمس الهجين. وسبق لهم أن شهدوا مثل هذا الكسوف عام 2007. فيما سيحدث مثل هذا الكسوف بعد 10 أعوام فقط، أي في عام 2023.

ومن المعروف أن القمر يقع على خط واحد مع الشمس لدى حدوث كسوف الشمس التام، وفي هذه الحالة يسقط على الأرض ظل منه. وفي بعض الأحيان تزداد المسافة بين القمر وكوكبنا، ولا يكون بوسعه تغطية الشمس بشكل كامل، لذلك نرى طوقا ساطعا يحيط بقرص القمر المظلم ، أما في يوم 3 نوفمبر فسنشهد نوعين من كسوف الشمس، لذلك يطلق عليه كسوف الشمس الهجين.

ويبدأ كسوف الشمس في الساعة الثانية والدقيقة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد بتوقيت موسكو ويمكن رؤيته في أفريقيا وفي منطقة المحيط الأطلسي. وقد توجه العلماء الروس إلى كينيا لمراقبة كسوف الشمس وتاج الشمس.